此次國家藥監局的附條件批准是基於 FRUSICA-1 研究註冊階段的數據支持。復旦大學附屬腫瘤醫院婦瘤科主任、FRUSICA-1研究的主要研究者吳小華教授表示：「呋喹替尼與信迪利單抗聯合療法此次獲批為這一充滿挑戰的疾病的治療，翻開了新的篇章。這個創新的聯合療法不僅發揮了靶向療法和免疫療法的協同效應，也填補了對傳統療法應答不佳患者的治療領域中的關鍵空白。該聯合療法在臨床試驗中展現出令人鼓舞的療效和可控的安全性，我們期待為患者提供這種治療選擇，並朝著我們改善晚期子宮內膜癌患者生存率和生活品質的目標再進一步。」。

和黃醫藥研發負責人及首席醫學官石明表示，此次呋喹替尼和信迪利單抗聯合療法取得國家藥監局批准是一項具有重要意義的進步。這不僅突顯了呋喹替尼聯合其他藥物改善患者治療結果的潛力，也反映了他們為將呋喹替尼的臨床獲益帶向更廣泛的患者群體所做的持續努力。我們期待將這種創新療法盡快帶向晚期子宮內膜癌患者，並將繼續致力於探索更多的可能性，為更多癌症患者帶來希望。

信達生物高級副總裁周輝表示，他們與和黃醫藥共同致力於提供新的治療選擇，為這些治療選擇十分有限的患者帶來生存率和生存質量的改善。此外，呋喹替尼與信迪利單抗聯合療法用於治療此類患者的一項 III 期確證性研究已計劃開展。