根據公布，今次資產支持計劃的首批發行額為5.15億元，撇除港華認購部份之外，該計劃尚向機構投資者分別發行4.37億元優先級資產支持證券及4000萬元的權益A級資產支持證券。首期資產支持專項計劃自計劃開始為期3年，之後可以每次更新續期3年，總年期最長為18年。港華則需按約可在每三年尾行使優先購回在該等轉入資產支持計劃內的資產，並提供流動性支持及營運安排。

至於港華擬向特殊目的公司轉讓的屋頂光伏發電及儲能電站項目業務，截至今年10月底的資產淨值達2.9億元，按年微跌0.9%；稅後溢利則達3290萬元，按年增長30%。根據今年3月底的估值，該等資產的評值為4.689億元。集團指，是次安排有助其進入內地資本市場，繼而擴大其融資渠道，並將現時的太陽能光伏及儲能電站資產可以透過證券化去提高其流動性。透過認購權益B級資產支持證券，其將保留於項目公司的權益，以繼續享有其所產生的溢利。

其估計，今次交易可錄得稅後及扣除成本後溢利約200萬元。透過是次交易套現所得淨額約逾4.8億元，將用作投資於屋頂光伏發電及儲能電站項目、償還銀行借款，及作為一般營運資金。