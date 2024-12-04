具體而言，該重組之後，公司建立了新的「1+X」的架構：「1」代表集團核心業務，打造行業領先的AI雲，實現大裝置、基礎模型和AI應用的無縫集成。在CV領域，打造通用視覺模型、深耕各個應用場景；「X」代表集團的生態企業矩陣，包括智能汽車「絕影」、家庭機器人「元蘿蔔」、智慧醫療、智慧零售等，各生態企業將由獨立的CEO負責業務發展，並將獲得更靈活的激勵機制和融資通道，使其能夠更敏捷地把握各自領域的市場機遇。

通過該重組，集團將聚焦以生成式AI為代表的核心業務，推動集團的業務增長、盈利及財務穩健性，為技術創新提供持久動力；生態企業將聚焦各自場景化AI和細分市場需求的同時，充分共享集團的基礎設施和基礎模型建設成果，與集團形成有效協同，拓展更大的發展空間；生態企業將各自設立獨立CEO，並通過市場化激勵吸引更多人才加入。

商湯表示，重組是公司對戰略方向與核心領域的重新定位，以更好地應對AI 2.0時代所帶來的機遇與挑戰。