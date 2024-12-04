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中國11月財新服務業PMI 51.5 遜預期

中國11月財新服務業PMI 51.5，遜預期52.4，並較10月下降0.5個百分點，仍高於臨界點，顯示服務業經營活動擴張速度小幅放緩。

11月供需仍維持擴張，但速度放緩，其中新訂單指數、新出口訂單指數均在擴張區間小幅下滑。

11月服務業就業穩定擴張，相應指數與上月持平，連續三個月高於臨界點。隨著新訂單增加，當月積壓工作量指數仍位於擴張區間，不過較前值微降。

價格方面，11月投入品價格指數明顯下滑，僅略高於臨界點。部分企業稱，薪資上升導致經營開銷增加；不過也有企業反映，11月原料成本下降。成本壓力放緩，企業有更大空間降價促銷以因應市場競爭，當月銷售價格指數微降至收縮區間。

服務業企業信心持續改善，11月經營預期指數在擴張區間創近七個月來新高。受訪企業認為，在經濟環境改善和政策支持下，未來經營活動可望成長。不過也有部分企業對競爭加劇和國際貿易前景感到擔憂。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前經濟下行壓力仍大，就業持續低迷，政策刺激效果尚未傳遞至勞動市場，企業擴員增產信心有待加強。當前經濟短期築底特徵明顯但需進一步夯實，增量政策效果的持續性和有效性仍需緊密觀察。未來經濟內部結構性和週期性壓力並存，外部不確定因素或將持續累積，政策層面需為此有充足準備。

 

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