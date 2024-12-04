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人民日報：今年經濟增長5%「左一點或右一點」均可 不以GDP論英雄

內地《人民日報》今日發布文章，稱內地今年全年經濟增長目標5%左右，經過努力，在5%的「左一點或右一點」可以接受，又稱當前中國經濟更加注重實現質的有效提升及量的合理增長，不是簡單以國內生產總值（GDP）論英雄，即使暫時將速度抬上去，亦會透支未來的增長。

《人民日報》今日在第5版要聞版刊登《新華社》題為《經濟增速怎麼看（當前中國經濟問答之一）》的文章。

文章指出，一系列數據加快表明經濟企穩回升勢頭增強，積極因素累積增加，對完成全年經濟社會發展目標任務的信心更充足。但很多積極變化只是初步，經濟回升向好基礎仍不牢固。當前中國經濟更加注重實現質的有效提升及量的合理增長，不是簡單以國內生產總值(GDP)論英雄，即使暫時將速度抬上去，亦會透支未來的增長。

文章認為，相較於速度，判斷經濟好不好，更要看發展動力是否強勁、經濟結構是否合理，亦要看創新驅動力是否更強、發展是否更協調、人民是否更幸福安康、綠色底氣及開放水平等。

另外，國際環境更趨複雜嚴峻，世界經濟不穩定、國際政治不確定增加，個別國家對中國的遏制打壓可能升級，國內消費增長勢頭仍較弱，穩投資難度加大，要打好存量政策及增量政策組合拳，提振消費、擴大需求，穩住樓市及股市兩個風向標。

《人民日報》上月初曾發表文章指，中國今年實現5%左右經濟增長預期目標的信心在增強。

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