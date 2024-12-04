《人民日報》今日在第5版要聞版刊登《新華社》題為《經濟增速怎麼看（當前中國經濟問答之一）》的文章。

文章指出，一系列數據加快表明經濟企穩回升勢頭增強，積極因素累積增加，對完成全年經濟社會發展目標任務的信心更充足。但很多積極變化只是初步，經濟回升向好基礎仍不牢固。 當前中國經濟更加注重實現質的有效提升及量的合理增長，不是簡單以國內生產總值(GDP)論英雄，即使暫時將速度抬上去，亦會透支未來的增長。

文章認為，相較於速度，判斷經濟好不好，更要看發展動力是否強勁、經濟結構是否合理，亦要看創新驅動力是否更強、發展是否更協調、人民是否更幸福安康、綠色底氣及開放水平等。

另外，國際環境更趨複雜嚴峻，世界經濟不穩定、國際政治不確定增加，個別國家對中國的遏制打壓可能升級，國內消費增長勢頭仍較弱，穩投資難度加大，要打好存量政策及增量政策組合拳，提振消費、擴大需求，穩住樓市及股市兩個風向標。

《人民日報》上月初曾發表文章指，中國今年實現5%左右經濟增長預期目標的信心在增強。

其他報道

據報蘋果在印尼投資大幅增加至78億元

李家超：港處於經濟轉型期 若不改革將被淘汰 要主動積極「搶人才」

韓國央行：隨時增加短期流動性或注入特別貸款以穩定外匯市場

中國11月財新服務業PMI 51.5 遜預期

深圳11月二手樓成交量據報創近4年新高

韓昨突戒嚴 韓股最新跌1.87% 韓圜跌幅收窄 日相石破茂：關注韓局勢

A股三大指數全線低開 人行今再淨回籠2270億元人幣

恒指低開24點 晶片股走高 龍頭股中芯國際高開3.85%

香港11月PMI回落至51.2 企業悲觀情緒升至13個月高位

商湯：建立「1+X」架構 完成戰略組織架構重組

港股ADR指數跌115點

越秀地產出售廣州環貿中心 料收益達8.8億人幣

道指收市跌76點 標指、納指續創收市新高

韓昨晚突戒嚴 韓股今早低開2%