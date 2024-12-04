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港股升16點 晶片股受捧 中芯國際升逾2% 新東方周五染藍 半日漲逾6.4%

港股半日小幅向上，恒指半日升16點或0.08%，報19762點，大市成交金額629億元；國指升26點或0.38%，報7098點。恒生科技指數收報4425點，升0.17%。   

大型科技股走勢分化，阿里巴巴（9988）跌0.89%，收報83.7元；騰訊（0700）跌0.25%，收報403.4元；美團（3690）升0.97%，收報167.1元；小米（1810）跌0.17%，收報29.05元；百度（9888）收報83.95元，跌0.24%；快手（1024）收報47.35元，跌2.67%；京東（9618）收報142.9元，跌1.65%；網易（9999）收報141.5元，升1.73%。

內地多家行業協會籲中企審慎採購美國晶片，產業鏈國產化進程可望加速，晶片股全線上漲，龍頭中芯國際（0981）收報26.7元，升2.69%；華虹半導體（1347）收報20.6元，升0.98%；晶門半導體（2878）收報0.49元，升3.16%；康特隆（1912）收報0.108元，升6.93%；中電華大科技（0085）收報1.31元，升3.15%；宏光半導體（6908）收報0.58元，升3.57%。

本周五收市後染藍的新東方（9901）半日走高，收報50.55元，升6.42%。中金料新東方染藍後，將帶來6355萬美元被動資金流入。

石油股普遍上漲，三桶油全線向上，中石化（0386）升1.9%，收報4.3元；中石油（0857）升3.2%，收報5.81元；中海油（0883）升2.87%，收報17.9元。

藍籌方面，中國宏橋（1378）收報12.14元，升3.41%，為表現最好藍籌；長建（1038）跌2.72%，收報53.7元，為表現最差藍籌。

 

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