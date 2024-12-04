宏利計劃將此次發行債券的收入淨額用作一般企業營運用途，包括投資於附屬企業以及日後可能用於贖回現有證券。

是次擬發行債券直至2029年12月6日的固定利率為4.064厘，其後利率為每日以複利計算的加拿大隔夜回購平均利率加1.25厘。債券到期日為2034年12月6日。在監管部門事先批准下，宏利可於2029年12月6日或之後按面值連同截至（但不包括）贖回日的累計及未付利息，贖回全數或部分債券。

這些債券將構成後償債務，與宏利不時發行及未償付的所有其他後償債務處於同等及同比例的受償地位。

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