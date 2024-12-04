該名乘客指出，發現國泰機上提供的美國動畫《Family Guy》的首播集、主題為「Death Has A Shadow」的節目中，其中一段內容涉嫌影射「六四事件」並諷刺中國。該乘客指出，《Family Guy》版權持有人為迪士尼旗下Disney+，其早已在港屏蔽有問題的該集節目，質疑國泰未有做好把關工作。

國泰回應《明報》查詢時指，已經知悉有關事件，向受影響顧客衷心致歉，並強調影片內容並不代表國泰的立場，亦已即時採取行動安排將該節目盡快下架。

國泰又指，機上娛樂影片內容篩選由第三方内容服務供應商負責。集團一直向他們提供明確的指示，確保所推薦的內容符合公司的標準。

國泰已即時向內容服務供應商反映事件的嚴重性，並責成其徹查成因及加強監察，以確保未來不會有同類事件發生。

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