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調查：44%受訪香港消費者料明年收入增加 千禧世代最樂觀

信貸資料服務機構環聯發布2024年第四季消費者脈搏調查，結果顯示52%香港消費者對未來12個月的家庭財務狀況感到樂觀，為今年新高。此外，44%消費者預期來年收入增加，當中以千禧世代最為樂觀。

調查顯示，34%消費者表示家庭收入在過去3個月有增加。按受訪年齡層，49%的Z世代表示收入有增加，是各年齡層中比例最高的一群，但較去年同期的57%有所下降。同時，40%千禧世代表示收入增加，為去年第四季以來最高比率。第四季有52%受訪者表示收入維持平穩。

消費者對收入前景亦持樂觀展望，86%受訪者預期未來12個月的收入將會增加或維持平穩。這種樂觀情緒在年輕世代中更為顯著，反映他們的財務狀況有所改善。其中，51%千禧世代預期收入會增加，較去年同期的40%顯著上升。有53%的Z世代對收入增長感樂觀，惟相關比例低過去年第四季。

調查又顯示，約52%受訪者對明年的家庭財務前景表示樂觀，較去年第四季的46%有所提升。這改善可能受惠於本地股票市場表現向好、經濟活動增加等。同時，80%消費者預期他們能全數支付目前的賬單和貸款，較去年同期的74%為高。

雖然41%消費者對大額消費持審慎態度，但隨着節日假期臨近，33%消費者預期未來3個月會增加外出用餐、旅遊和娛樂等非必要支出。

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