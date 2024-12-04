高才通計劃於2022年底推出，以高薪人士和頂尖大學畢業生為目標，下設三個申請類別，A類的合資格人士須在緊接申請前一年，全年收入達港幣250萬元或以上，而B及C類的合資格人士須為計劃下指定的198間大學的學士畢業生。

孫玉菡又引述勞工及福利局較早前就高才通計劃來港人才的跟進調查結果，已抵港6個月或以上的A類受訪者的就業百分比接近六成，高於B及C類。其中，約四分一A類已就業的受訪者為創業者，來港後開立公司，為本地人創造就業機會。已就業的A類高才則多從事香港具優勢的產業，包括商業及貿易、創新及科技以及資訊及通訊科技，有助填補本地職位空缺，壯大本地人才庫。

經高才通計劃獲批來港的人士首次簽證到期時，必須已在港受聘，或開辦／參與業務，方可獲得續簽。高才是否可以長遠留港，取決於其自身條件及競爭力，以及他們是否能於本地市場覓得發展機會。有鑑於高才通計劃的成效及操作經驗，特區政府無意改變高才通計劃A類的申請資格及設額外限制。

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