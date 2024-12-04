凱基投資策略部主管溫傑展望2025年恒指表現時指出，考慮到中央財政部指仍有刺激經濟政策尚未出台，因此對後市未至太悲觀，預計恒指有望回到23200點水平。溫傑續指，從估值看，此23200點所對應的預測市盈率為10.50倍，稍高於十年均值的10.26倍。
溫傑預計，中國第四季經濟或有機會回暖，按年增長約5%。而全年GDP增長達到5%的政府目標依然具挑戰，預計全年GDP增速為4.8%至4.9%。明年中國經濟會受到美國政策及中央刺激力度兩項利好利淡因素角力影響，認為經濟增長要「保5」將困難重重。溫傑指，預期下年GDP增速將為4.5%左右。
投資方面，溫傑認爲明年可著重留意布局另類資產，尤其黃金及比特幣。此外，建議選擇高評級債，尤其關注企業債鎖息機會。以國家計，偏好大型股，美國及日本股票或值得看高一線。
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