今次問卷調查發現，31歲至40歲嘅受訪者最不快樂，快樂指數只得5.16分，比起50歲以上的受訪者低0.37分。調查亦發現，受訪者學歷愈高，快樂指數亦相應增加，例如碩士（5.56分）及博士（6.41分），而擁有大專及文憑課程的受訪者最不快樂，只有5.14分。

近年不少人都開始自由工作（Freelance）或成為斜槓族，希望返工更彈性，佢哋平均快樂指數亦是最高（5.58），比全職（5.35）、兼職（5.5）及合約（5.2）分數更高。不過待業中受訪者亦唔是太開心，平均快樂指數只有4.51分，屬於唔合格水平。

至於點解打工仔最唔開心？27.1%受訪表示有財政壓力，其次為個人發展（26%）。除此之外，公司士氣/氣氛（21.8%）、上司/老闆的態度（21.6%）都係影響上班族工作快樂因素之一。

今次問卷於2024年第四季以網上問卷形式進行，收集共2,144份來自23個行業的問卷，以10分為滿分。

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