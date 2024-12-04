恒指午後再度回軟，窄幅上落，收市跌3點或0.02%，報19742點，終止三連升，大市成交金額1311億元，較上日增加3.56%；國指升12點或0.18%，報7085點。恒生科技指數收報4404點，跌0.32%。
大型科技股普遍走低，阿里巴巴（9988）跌0.53%，收報84元；騰訊（0700）跌0.3%，收報403.2元；美團（3690）跌0.18%，收報165.2元；小米（1810）無升跌，收報29.1元；快手（1024）收報47.3元，跌2.77%；百度（9888）收報83.65元，跌0.59%；京東（9618）收報142.4元，跌2%；網易（9999）收報141.7元，升1.87%。
石油股向上，中石化（0386）升2.13%，收報4.31元；中石油（0857）升3.2%，收報5.81元；中海油（0883）升2.3%，收報17.8元。
煤炭股受捧，神華（1088） 收報34.05元，升4.13%，為表現最好藍籌；兗煤（1171）收報9.37元，升2.63%；中煤能源（1898）收報9.68元，升3.97%。
內地多家行業協會籲中企審慎採購美國晶片，產業鏈國產化進程可望加速，晶片股普遍向上，龍頭中芯國際（0981）收報26.3元，升1.15%；晶門半導體（2878）收報0.48元，升1.05%；康特隆（1912）收報0.107元，升5.94%。
本周五收市後染藍、線上教育龍頭新東方（9901）收報49.9元，升5.05%
美國光伏關稅提高，機構稱短期或對各公司獲利形成壓力，光伏股表現走低。福萊特玻璃（6865）收報13.44元，跌2.61%；信義光能（0968）收報3.43元，跌2%；協鑫科技（3800）收報1.39元，跌4.79%
全日有48隻藍籌下跌，申洲國際（2313）收報57.85元，跌3.02%，為表現最差藍籌。
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