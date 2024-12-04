moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指終止三連升 收市跌3點 煤炭、石油股受捧 神華逆市漲4% 三桶油升2%至3%

恒指午後再度回軟，窄幅上落，收市跌3點或0.02%，報19742點，終止三連升，大市成交金額1311億元，較上日增加3.56%；國指升12點或0.18%，報7085點。恒生科技指數收報4404點，跌0.32%。           

大型科技股普遍走低，阿里巴巴（9988）跌0.53%，收報84元；騰訊（0700）跌0.3%，收報403.2元；美團（3690）跌0.18%，收報165.2元；小米（1810）無升跌，收報29.1元；快手（1024）收報47.3元，跌2.77%；百度（9888）收報83.65元，跌0.59%；京東（9618）收報142.4元，跌2%；網易（9999）收報141.7元，升1.87%。

石油股向上，中石化（0386）升2.13%，收報4.31元；中石油（0857）升3.2%，收報5.81元；中海油（0883）升2.3%，收報17.8元。

煤炭股受捧，神華（1088） 收報34.05元，升4.13%，為表現最好藍籌；兗煤（1171）收報9.37元，升2.63%；中煤能源（1898）收報9.68元，升3.97%。

內地多家行業協會籲中企審慎採購美國晶片，產業鏈國產化進程可望加速，晶片股普遍向上，龍頭中芯國際（0981）收報26.3元，升1.15%；晶門半導體（2878）收報0.48元，升1.05%；康特隆（1912）收報0.107元，升5.94%。

本周五收市後染藍、線上教育龍頭新東方（9901）收報49.9元，升5.05%

美國光伏關稅提高，機構稱短期或對各公司獲利形成壓力，光伏股表現走低。福萊特玻璃（6865）收報13.44元，跌2.61%；信義光能（0968）收報3.43元，跌2%；協鑫科技（3800）收報1.39元，跌4.79%

全日有48隻藍籌下跌，申洲國際（2313）收報57.85元，跌3.02%，為表現最差藍籌。

 

其他報道

凱基：明年恒指或可重回23200點

滬指終止三連升 收跌0.42%

渣打據報冀5年內財富管理新增資產達2000億美元及收入雙位數增長

孫玉菡：高才通計劃至今年10月底批出近85000宗申請

調查：44%受訪香港消費者料明年收入增加 千禧世代最樂觀

【有片：埋身擊】恒生科指未確認見底 只適合短炒

機上動畫涉違國安法 國泰：影片不代表公司立場 已安排盡快下架

華潤置地據報尋求約50億元三年期無抵押離岸人民幣貸款

強積金上月人均賺326元 首11個月進帳23742元

宏利擬發行10億加元10年期定息及浮息後償債

港股升16點 晶片股受捧 中芯國際升逾2% 新東方周五染藍 半日漲逾6.4%

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.07%

一個月HIBOR升至4.4厘 連升7日

前CEO被迫辭職 據報英特爾計劃從外部物色新CEO

人民日報：今年經濟增長5%「左一點或右一點」均可 不以GDP論英雄

據報蘋果在印尼投資大幅增加至78億元

李家超：港處於經濟轉型期 若不改革將被淘汰 要主動積極「搶人才」