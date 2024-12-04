匯豐發言人表示，全力支持相關特別安排，為買家在物業市場轉變下提供更大彈性。作為香港領先的按揭服務銀行，匯豐一直致力為不同客戶提供所需按揭計劃。

中銀香港（2388）個金產品總經理周國昌則表示，中銀香港歡迎及支持金管局今天宣佈的一次性特別按揭安排，放寬於指定期間以建築期付款購入樓花住宅物業用家的按揭申請成數及供款比率，以緩解其申請按揭時，因物業估價低於成交價而所面對的資金周轉壓力。該行會繼續全力配合監管機構的政策，以滿足市民大眾置業的需求。

渣打表示，歡迎金管局因應市場情況推出樓花住宅物業按揭貸款特別安排，相信此一次性特別安排，可照顧於近年樓市高位以建築期付款購入樓花住宅物業的置業人士，紓緩他們因樓價下跌而面臨「上會」困難的壓力。渣打會積極配合金管局的措施，在審慎管理風險的同時，做好準備處理客戶的申請，並會繼續提供不同的按揭計劃支持客戶的需要。

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