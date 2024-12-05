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美股三大指數齊升 道指升038點 收市首次突破4.5萬點

美國最新經濟數據顯示企業就業人數穩步增加，加上科技股業績理想，美股三大指數齊創收市歷史新高。

道瓊斯工業平均指數收漲308點，升幅0.7%，報45014點。標普500指數收漲36點，升幅0.61%，報6086點。納斯達克綜合指數收漲254點，或1.31%，報19735點。納斯達克中國金龍指數收跌1.38%，報6747點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報243.01元，升0.14%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報174.37元，升1.76%，亞馬遜(美：AMZN)收市報218.16元，升2.21%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報613.78元，升0.02%，英偉達(美：NVDA)收市報145.14元，升3.47%，微軟(美：MSFT)收市報437.42元，升1.44%，Tesla (美：TSLA)收市報357.93元，升1.85%。

歐洲股市方面，歐洲STOXX 600指數收漲0.38%，報517點。德國DAX指數收漲1.08%，報20232點；法國CAC 40指數漲0.66%，報7303點；英國富時100指數收跌0.29%，報8335點。

 