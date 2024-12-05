鼓勵引導企業擴大海外倉布局，鞏固北美、歐洲等傳統市場，加快在東盟、南亞、非洲、南美等新型市場設立跨境電商海外倉。支持全球跨境電商「生態創新中心、賣家服務中心、超級供應鏈中心」等跨境電商公共服務平台建設，為企業提供一站式政務服務和跨境電商全鏈路權威資源對接平台，推動我市跨境電商高質量發展。

意見亦提到打造「直播電商之都」。支持各類主體結合區域特色產業，加強內容製造、視頻技術、直播場景等直播基礎設施建設，引入前沿技術手段，集聚優質直播平台、MCN機構、直播營銷團隊，引進具有集中銷售和結算職能的法人機構，培育主題鮮明、特色突出、示範性強的直播電商示範基地，形成行業集群效應，全力打造「直播電商之都」。鼓勵各區出台支持直播電商發展的扶持政策，打造直播電商政策矩陣。

具體措施方面，通知提到，支持電商企業做大做強。推動電商企業「個轉企、小升規」，對納入國家統計局聯網直報平台並上報統計數據的企業，根據廣州新增限額以上企業獎勵政策給予支持。對納入廣州的年度實物商品網上零售額突破30億元（人民幣，下同）、100億元、200億元、500億元、1000億元，且突破每檔前連續兩年平均增長率不低於10%、6%、4%、3%、2%的電商企業，分別一次性給予不超過150萬元、250萬元、400萬元、600萬元、1000萬元的獎勵，若獲獎勵企業再進檔的，則補發所進檔與已獲獎勵檔之間的獎勵差額。

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