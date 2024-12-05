moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

廣州：建設「跨境電商之城」 打造「直播電商之都」

廣州市商務局發布公開徵求《廣州市關於推動電子商務高質量發展的若干措施（徵求意見稿）》 意見的通知，其中提出，建設「跨境電商之城」。積極發展「跨境電商+產業帶」模式，帶動特色產業帶「品牌出海」，提升廣貨品牌的國際競爭力。

鼓勵引導企業擴大海外倉布局，鞏固北美、歐洲等傳統市場，加快在東盟、南亞、非洲、南美等新型市場設立跨境電商海外倉。支持全球跨境電商「生態創新中心、賣家服務中心、超級供應鏈中心」等跨境電商公共服務平台建設，為企業提供一站式政務服務和跨境電商全鏈路權威資源對接平台，推動我市跨境電商高質量發展。

意見亦提到打造「直播電商之都」。支持各類主體結合區域特色產業，加強內容製造、視頻技術、直播場景等直播基礎設施建設，引入前沿技術手段，集聚優質直播平台、MCN機構、直播營銷團隊，引進具有集中銷售和結算職能的法人機構，培育主題鮮明、特色突出、示範性強的直播電商示範基地，形成行業集群效應，全力打造「直播電商之都」。鼓勵各區出台支持直播電商發展的扶持政策，打造直播電商政策矩陣。

具體措施方面，通知提到，支持電商企業做大做強。推動電商企業「個轉企、小升規」，對納入國家統計局聯網直報平台並上報統計數據的企業，根據廣州新增限額以上企業獎勵政策給予支持。對納入廣州的年度實物商品網上零售額突破30億元（人民幣，下同）、100億元、200億元、500億元、1000億元，且突破每檔前連續兩年平均增長率不低於10%、6%、4%、3%、2%的電商企業，分別一次性給予不超過150萬元、250萬元、400萬元、600萬元、1000萬元的獎勵，若獲獎勵企業再進檔的，則補發所進檔與已獲獎勵檔之間的獎勵差額。

其他報道

Meta斥780億元建美國新數據中心

貝索斯冀特朗普上任後帶來更友善的監管環境

A股三大指數全線低開 人行連續7天淨回籠資金

恒指低開163點 友邦跌2% 加密貨幣概念股強勢 美圖逆市升逾4%

TikTok商店據報於「黑色星期五」和「網絡星期一」期間客戶增1.65倍

美股三大指數向上 港股ADR指數跌199點

鮑威爾：經濟強於預期　聯儲局減息或更加謹慎

標普：韓國近日政治動盪不太可能觸發評級調整

美股三大指數齊升 道指升038點 收市首次突破4.5萬點