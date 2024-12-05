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恒指半日跌195點　比特幣概念股受捧 博雅互動升25%

隔夜美股向上，惟反映中國概念股表現的金龍指數下挫，港股半日向下。恒指半日跌195點或0.99%，報19547點，大市成交金額622億元；國指跌67點或0.95%，報7017點。恒生科技指數收報4377點，跌0.61%。 

大型科技股普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌2.56%，收報81.85元；騰訊（0700）升0.45%，收報405元；美團（3690）跌3.27%，收報159.8元；小米（1810）升1.03%，收報29.4元；網易（9999）收報141.2元，跌0.35%；百度（9888）收報83.75元，升0.12%；快手（1024）收報46.8元，跌1.06%；京東（9618）跌0.98%，收報141元。

比特幣突破10萬美元大關創新高，加密貨幣概念股全線受捧，博雅互動（0434）一度創52周高，見6.3元，收報6.21元，升24.7%；雄岸科技（1647）收報0.106元，升6%；藍港互動（8267）收報0.72元，升10.77%；新火科技控股（1611）收報2.37元，升3.04%；美圖公司（1357）收報2.95元，升3.15%。

虛擬貨幣ETF亦跟隨造好，華夏比特幣（3042）創上市新高，見12.94元，收報12.8元，升6.76%；南方比特幣（3066）收報37.4元，升7.29%；博時比特幣（3008）收報80.08元，升6.69%。

蘋果概念股活躍，丘鈦科技（1478）一度創52周高，見6.72元，收報6.56元，升7.54%；高偉電子（1415）收報27.9元，升1.45%；比亞迪電子（0285）收報39.55元，升5.19%，為表現最好藍籌；舜宇（2382）收報64.8元，跌0.15%；瑞聲（2018）收報38.3元，升3.37%。

 

 

 

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