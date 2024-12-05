隔夜美股向上，惟反映中國概念股表現的金龍指數下挫，港股半日向下。恒指半日跌195點或0.99%，報19547點，大市成交金額622億元；國指跌67點或0.95%，報7017點。恒生科技指數收報4377點，跌0.61%。