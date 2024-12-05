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許正宇：有60多家重點企業預計投資420億元投資 創造超過1.7萬個職位

財經事務及庫務局局長許正宇今日在UniCom International Technology Conference（UITC）大會暨中國聯通（香港）創新研究院成立儀式上致辭，稱政府與來自內地及國際的重點企業建立合作，涵蓋人工智能、大數據、生命健康科技、及金融科技等領域，當中很多已計劃在港設立國際或區域總部。截至目前，共有60多家重點企業預計將帶來420億元投資，創造超過1.7萬個就業機會。

政府正在制訂公司遷冊機制，讓企業無須在原註冊地清盤，即可直接遷冊來港，保留法人團體身分，確保業務持續運作。這將大幅簡化流程、節省成本，吸引更多企業選擇香港為區域或國際總部。

此外，投資推廣署積極協助企業在港落戶或擴展業務。今年截至9月，已協助470家企業在港落戶或擴充規模，預計帶來超過450億元的直接投資，並創造超過5700個職位。

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