財經事務及庫務局局長許正宇今日在UniCom International Technology Conference（UITC）大會暨中國聯通（香港）創新研究院成立儀式上致辭，稱政府與來自內地及國際的重點企業建立合作，涵蓋人工智能、大數據、生命健康科技、及金融科技等領域，當中很多已計劃在港設立國際或區域總部。截至目前，共有60多家重點企業預計將帶來420億元投資，創造超過1.7萬個就業機會。