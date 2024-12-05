比特幣價格今日首次突破10萬美元大關，香港持牌虛擬資產交易所HashKey Exchange宣布資產規模已突破10億美元。自11月以來，加密貨幣市場情緒持續升溫，HashKey Exchange資產規模亦持續攀升。過去15日內，平台新增資產規模超過23億港元，累計交易量更突破5600億港元大關。此外，HashKey Exchange亦與ZA Bank、勝利證券在內的十多家券商和銀行建立深度合作，鞏固市場地位。
HashKey Exchange表示，平台一直通過安全、合規的服務體系和多元化產品，持續獲取用戶與機構的信賴，未來將深度改善技術和服務，積極拓展香港市場，為虛擬資產市場注入更多信任。
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