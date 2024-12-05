集團指出，PayFi與受監管的數字資產平台互相結合，是推動產業發展的重要舉措。此舉為生態圈提供符合監管要求且能實現無縫法幣結算的強大基礎設施，亦促進技術進步，有助金融產品的創新，進一步助力PayFi的普及和進化。OSL憑藉與銀行緊密的聯繫和其深度的流動性，有效彌合傳統金融與Web3的差距，在受監管的領域中實現高效的跨境支付和資產轉移。

OSL首席商務官Guoliang Hao表示，OSL提供合規且安全的交易平台，支援不同PayFi交易和法幣結算的需求，推動PayFi行業發展方面發揮關鍵作用。PayFi是OSL戰略藍圖的核心，將充分利用自身優勢，全面支持其發展，釋放其潛力。

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