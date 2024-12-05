幣安（Binance）表示，香港警方日前搗破一個專門利用虛擬資產從事非法行為的本地犯罪集團，拘捕包括集團首腦、骨幹成員在內等人士，該集團不僅涉及多宗詐騙案件，其涉及款項亦高達數百萬港元，幣安在案件中提供重要協助。
為感謝幣安在案件中提供的協助，香港警方向其贈與感謝獎座及感謝信函，旗下金融情報部門（Financial Intelligence Unit）全球負責人Nils Andersen-Röed代表幣安接受來自香港警務處的表彰，以感謝其在一宗涉及虛擬資產的詐騙和洗錢刑案辦案過程中，為香港警方所提供的重要協助。
香港警方在信中指出，幣安的支持對於行動的整體成功扮演關鍵角色及維護法治。香港警方亦感謝幣安對促進一個安全和透明虛擬環境上所做出的貢獻，期待未來雙方能夠持續合作。
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