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3英國、Vodafone合併獲英監管批准 需承諾數十億美元投資

據外媒報道，英國監管機構今日批准英國電信公司Vodafone及長江和記（0001）旗下3英國的合併計劃，但需滿足若干條件。

英國競爭與市場管理局（The Competition and Markets Authority，下稱CMA）表示，如果兩家公司簽署「投資數十億美元的約束性承諾」，在英國各地推出聯合5G網絡，則允許雙方繼續進行150億英鎊的合作。

《CNBC》報道，合併後亦需限制部分電話費計劃，為移動虛擬網絡運營商（MVNOs）提供預設的合同條款，相關電信公司依賴其他公司的網絡提供服務。

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