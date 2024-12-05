金管局指，「可疑帳號警示」機制的涵蓋範圍擴展至銀行自動櫃員機後（包括行內及跨行即時轉帳、現金存款服務），將覆蓋絕大部分市民的日常轉帳。不論客戶於銀行分行、自動櫃員機或網上銀行進行轉帳或存款，一旦收款人的戶口號碼、手機號碼、電子郵件地址或轉數快識別碼，與警務處詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」內被標記為「高危有伏」的資料脗合，客戶將於確認交易前收到警示，提醒他們相關的詐騙風險。

金管局又指，銀行於今年第3季共發出超過2.4萬個警示，及時提醒客戶取消相關高危轉帳。

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