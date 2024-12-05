協會強調，新疆棉不僅給中國和世界提供大量優質紡織原料，也帶動當地經濟的發展、給當地居民提供就業機會，新疆許多家庭就此擺脫貧困，走向富裕。隨著「一帶一路」的實施，新疆棉以優良的品質成為連接世界的重要商品。然而，美國卻打著「人權」的幌子，頻頻造謠新疆棉，企圖剝奪新疆各族群眾通過辛勤勞動和就業改善生活的權利，以所謂「強迫勞動」等無端理由，抹黑、抵制新疆棉花及棉制品，對此協會堅決不答應。

協會指出，在政府的支持和新疆各族人民的辛勤努力下，新疆棉花發生深刻變革，實現由傳統植棉技術向現代植棉技術的轉變，棉花產業向集中化、綠色化、智能化發展，機械化智能化水平不斷提高，數字化技術得到推廣應用，種植機械化率達100%，棉花機採率達到90%左右，棉花產業成為帶動新疆各族人民增收致富的支柱產業。