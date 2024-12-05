港股全日表現弱勢，連跌兩個交易日。恒指收市跌182點或0.92%，報19560點，62隻藍籌下跌，大市成交金額1093億元，較上日減少16.64%；國指跌70點或1%，報7014點。恒生科技指數收報4370點，跌0.77%。
大型科技股個別走，阿里巴巴（9988）跌2.44%，收報81.95元；騰訊（0700）升0.5%，收報405.2元；美團（3690）跌3.63%，收報159.2元，連跌六個交易日，為表現最差藍籌；小米（1810）升1.2%，收報29.45元；百度（9888）收報83.85元，升0.24%；快手（1024）收報46.75元，跌1.16%；京東（9618）收報142.2元，跌0.14%；網易（9999）收報142.1元，升0.28%。
比特幣突破10萬美元大關，加密貨幣概念股逆市向上，博雅互動（0434）收報6.1元，升22.49%，年內累計升幅逾10倍；雄岸科技（1647）收報0.114元，升14%；藍港互動（8267）收報0.7元，升7.69%；新火科技控股（1611）收報2.32元，升0.87%；美圖公司（1357）收報3.04元，升6.29%。
虛擬貨幣ETF亦跟隨造好，華夏比特幣（3042）收報12.8元，升6.76%；南方比特幣（3066）收報37.2元，升6.71%；博時比特幣（3008）收報79.5元，升5.92%。
醫藥股捱沽，中生製藥（1177）跌2.41%，收報3.24元；石藥（1093）跌1.4%，收報4.92元；藥明生物（2269）收報16.44元，跌2.26%；藥明康德（2359）收報50元，跌2.63%；石四藥集團（2005）收報3.51元，跌1.96%；翰森製藥（3692）跌0.84%，收報18.86元；部分互聯網醫療股同樣偏軟，阿里健康（0241）跌3.28%，收報3.54元。
華為Mate70系列手機預約據報已逾670萬部，部分手機相關股急升，比亞迪電子（0285）收報39.55元，升5.19%，為表現最好藍籌；丘鈦科技（1478）收報6.49元，升6.39%；高偉電子（1415）收報27.8元，升1.09%；瑞聲（2018）收報37.7元，升1.75%。
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