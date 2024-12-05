富達國際基金經理Jochen Breuer則補充，他們期待會有更多經濟刺激政策，但潛在貿易關稅會對過去一年表現理想的出口有影響。在於亞洲股息資產配置，他認為投資機會較多在內需方面，特別是防守性、與消費相關的行業，它們有穩定的現金流，為投資者在業務提供有吸引力的回報。他又指，內地和韓國企業透過提高股息及股票回購的資本配置趨勢不斷增長，可為投資者帶來機會。內地增長放緩和投資者情緒偏弱，使企業渴望提高股東回報，做法亦獲政府支持。

美股三大指數剛再創新高，Matthew Quaife認為，相對於大型股更看好中型股，因為估值相對更有上升空間。

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