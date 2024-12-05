富達國際全球多元資產投資管理主管Matthew Quaife表示，美國明年增加財政支持，中國內地亦有支持經濟政策，加上聯儲局繼續減息，整體背景對股市正面，支持股市上升。他指中國股票已經過被對沖基金、資產配置者大幅沽售的階段，目前正被低配，現時市場正在觀察第二階段是財政刺激，對經濟影響到經濟、盈利和其他的影響。他們認為，內地有決心在年底前推出政策，包括支持股市的措施，他們亦在正在不斷地評估政策，稍為偏向正面看法。
富達國際基金經理Jochen Breuer則補充，他們期待會有更多經濟刺激政策，但潛在貿易關稅會對過去一年表現理想的出口有影響。在於亞洲股息資產配置，他認為投資機會較多在內需方面，特別是防守性、與消費相關的行業，它們有穩定的現金流，為投資者在業務提供有吸引力的回報。他又指，內地和韓國企業透過提高股息及股票回購的資本配置趨勢不斷增長，可為投資者帶來機會。內地增長放緩和投資者情緒偏弱，使企業渴望提高股東回報，做法亦獲政府支持。
美股三大指數剛再創新高，Matthew Quaife認為，相對於大型股更看好中型股，因為估值相對更有上升空間。
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