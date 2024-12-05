HashKey Group宣布與Nano Labs（美：NA）達成戰略合作協議，Nano Labs附屬公司將在HashKey Exchange開設交易帳戶，計劃投資虛擬資產，以拓展其在虛擬貨幣領域的投資組合。雙方合作不僅限於虛擬資產交易，還預計將在Web3技術開發和區塊鏈生態系統建設等多個領域展開深入合作，共同推動Web3產業的創新與發展。
Nano Labs為一家提供無晶圓廠集成電路（IC）和產品解決方案的公司，其業務範圍涵蓋高吞吐量計算（HTC）晶片、高性能計算（HPC）晶片、分布式計算和存儲解決方案以及3D打印業務的開發。公司日前已宣布計劃購買並持有價值5000萬美元的比特幣。
HashKey Exchange董事總經理Terence Pu表示，非常高興與Nano Labs達成戰略合作。Nano Labs在技術研發及市場拓展方面擁有豐富經驗及廣泛用戶基礎，今次合作不但為雙方用戶帶來更優質的虛擬資產交易和投資機會，更將助力Web3產業的加速發展。
此外，今日市場傳出HashKey Group首席營運長兼HashKey Exchange首席執行官翁曉奇已離職，本報已向HashKey查詢事宜。
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