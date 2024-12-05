蔡永雄預料，本港目前旅遊業復蘇不平衡的情况將緩慢地改善，因個人遊措施放寬及長途客機航線恢復等利好因素推動。

美國息口及港樓方面，蔡永雄提到，目前本港投資及消費信心仍為較弱，但因美國通脹緩和，其貨幣政策會由「緊縮」變由「中性」，該行料下月將減息0.25厘，明年每季將減0.25厘，美國聯邦利率區間將降至3.25至3.5厘，港元拆息（HIBOR）明年有機會回落至3厘以下，另他提到目前港樓租金回報為3厘。他續指，受惠於美國減息、再加上港府搶人才等政策推動，料明年本港樓價有望回升約5%。

東亞銀行預料內地今年經濟增長將為5%左右，蔡永雄表示內地房地產經3年調整後，跌幅開始緩和，特別為一線城市，但美國關稅政策及科技限制仍為未知之數，將為下行風險。另他亦認為即將舉行的中央政治局會議，不會公布較早前提到的經濟措施，將會等待明年兩會公布。

東亞銀行同時預料恒指明年上半年目標水平為22,500點，相對於市盈率約為10倍。東亞銀行首席投資策略師李振豪解釋，隨著內地及本港經濟由回落轉趨平穩，若能配合國內政策，資金由廣義貨幣（M2）轉流至狹義貨幣（M1），基金經理有「入貨」需要、經北水購港股，表示其恒指10倍PE的預測為保守。

李振豪續指，內地及香港股票投資板塊需關注高收益企業，如銀行、香港公用事業，及內險等等，同時亦要偏好於內地消費政策的行業，如家電及互聯網等。但李振豪表示，由於美國當選總統特朗普上場，以及其主張美國優先的政策，相信未來美國股票的回報率，會較其他發展經濟體的股票為佳。

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