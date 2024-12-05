融創中國（1918）公布，2024年11月集團實現合同銷售金額約16.1億元人民幣（下同），較2023年11月的35億元，按年跌54%。 2024年首11個月累計實現合同銷售金額約453.9億元，較2023年首11個月的792.8億元，按年跌42.7%。
中海外（0688）公布，2024年11月合約物業銷售金額約300.28億元，按年上升30.9%；而相應的銷售面積約為110.3萬平方米，按年上升14%。
今年首11個月累計合約物業銷售金額約2,704.66 億元，按年跌5.8%，相應的累計銷售面積約1018.6萬平方米，按年跌 17.7%。
截至2024年11月底中國海外系列公司錄得已認購物業銷售約173.34億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。
2024年11月公司在大連、上海和北 京共收購了三個新項目，權益建築面積約83.87萬平方米。集團就相關土地收購的權益土地出讓金約198.28億元。首11個月收購的土地累計權益建築面積約275.57萬平方米，累計權益土地出讓金約416.09億元。
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