美洲區億萬富豪今年財富增長最快 受惠AI

2024年與2023年比較，美洲區億萬富豪的財富按年增長26.9%至6.463萬億美元，升幅跑贏歐洲、中東、非洲區和亞太區，料主要反映美國億萬富豪期內成功把握到人工智能熱潮（AI）帶來的增長機會，美國龍頭科技股股價亦表現強勁。

亞太區擁981名億萬富豪 數量全球最多

在2024年，亞太區擁有981名億萬富豪，數量為全球最高，佔世界億萬富豪總人口的37%，領先於擁有973名億萬富豪的美洲。過去十年間，亞太區億萬富豪的財富增長141%，跑贏MSCI AC 亞洲指數，後者同期回報率為 14%。

瑞銀財富管理亞洲區主席、瑞銀財富管理亞太區聯席主管盧彩雲指出：「在過去十年，亞太區的超級富豪增長率相對較高，達到 69%。值得注意的是，女性在億萬富豪世界中佔據愈來愈重要的一席位。在亞太區，女性億萬富豪的數量自 2015 年以來增加了一倍多，從 40 人增至現時的 101 人。同樣，他們在亞太區的財富增長了兩倍多，從 2015 年的 940 億美元上升至現時的 3,080 億美元。女性傾向於就不同目標進行投資，並偏好可持續投資、財富規劃和家庭諮詢。為了幫助她們實現這些價值觀和發揮影響力，瑞銀為女性客戶提供專屬的服務和投資計劃，將世界各地志同道合的女企業家聯繫起來。」

《2024 年瑞銀億萬富豪報告》是瑞銀重點關注億萬富豪的財富及抱負的第十份報告。瑞銀在2024年6月18日至9月30日期間對82位來自瑞士、歐洲（瑞士除外）、新加坡、香港特別行政區及美國的億萬富豪客戶進行了在線調查。該報告亦調查了來自全球主要地區的瑞銀億萬富豪客戶樣本的觀點。另外，普華永道追蹤了美洲、歐洲、中東、非洲和亞太區（47 個市場）超過 2,500 名億萬富豪的財富，重點關注截至2024年4月2日的10年。其調查結果經由瑞銀有關專家進行研究。

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