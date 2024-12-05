德勤又進一步要求限制黎嘉恩、陳智聰及甘仲恒3人在終止僱員關係後的18個月內，禁止其直接或間接招攬、利誘或試圖招攬及利誘德勤在中國、香港及澳門的任何客戶及其僱員。

黎嘉恩：本周二正式離開德勤 目前仍在休息中

本報曾就事件聯絡黎嘉恩，他表示在11月8日提出辭職，並於12月3日正式離開德勤，已嚴格遵守僱傭合約行事。在任職德勤36年期間，雖然身體不好，但也自問盡心盡力做出成績及有所交代。黎嘉恩又指，現時才離職不久，所以未有如外間所言，很快便加入競爭對手，目前仍在休息中。

德勤指，根據公司內部調查及其電子設備或伺服器上保存的通訊和文件發現，在2024年7 月至2024年11月期間，第一被告黎嘉恩在仍受僱德勤期間，秘密與競爭企業進行了多次討論，以推進一項計劃。

該計劃是關於陳、甘兩人及其他6 名均是德勤破產及重組服務業務的成員的合夥人，將集體離開德勤並加入競爭對手。黎嘉恩更與競爭對手討論了包括為合作夥伴提供的薪酬、獎金和晉升前景，以及此次的過渡安排。

黎嘉恩又指示律師，律師再指示香港和倫敦的首席律師，以制定策略和法律論據，以使即將離職的合夥人能夠將德勤部分業務帶給競爭對手。 陳智聰及甘仲恒協助黎嘉恩處理此事，並就此與其他合夥人進行聯絡。上述的費用均由競爭對手支付。

為了推進令離職的合夥人能夠將德勤的業務和專有權利轉讓給競爭對手，陳智聰及甘仲恒獲取了德勤客戶和業務的清單，並將這些德勤的機密商業信息傳遞給競爭對手， 使其能夠進行獨立調查等。

德勤指，在黎嘉恩知悉並同意的情況下，陳智聰及甘仲恒在德勤不知情且未同意的情況下，下載了大量德勤的機密資料和文件，並意圖將其帶給競爭對手。

德勤指，黎、陳、甘3人因此違反了其合約義務和信託義務，以及對德勤的忠誠、忠實和誠實信用義務。 同時，他們以非法手段密謀損害德勤，並促使其他合夥人違反他們的合約和信託義務。

德勤要求3人賠償，包括其違反合約、信託義務等的賠償，同時聲明被告們對德勤有推定信任，並對被告們擁有、保管、掌握的所有機密資訊、商業機密等負有責任。

德勤又要求法庭限制被告們，及下禁令其進一步違反保密規定，以及以其他方式揭露、使用、洩露、提取、發布、出版、利用或以其他方式進一步濫用其與德勤或其附屬公司的業務或事務有關的任何機密資訊和商業機密等。

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