公司已提前知會了證監會關於翁曉奇的離職申請並完成了交易所相關人員的更替，又指在他的帶領和團隊的共同努力下，HashKey Exchange 已成長為香港最大的持牌虛擬資產交易所，衷心感謝翁曉奇任職期間為HashKey Group及HashKey Exchange所作出的貢獻。

翁曉奇於2023年4月起任命為HashKey Group首席營運官，在位期間HashKey Exchange推出虛擬資產交易手機應用程式，其後亦推出HashKey Global全球交易平台，他曾任職火幣全球站首席執行官。

今日市場傳出翁曉奇離職消息，市場擔憂他及團隊或沽售持有的平台幣HSK，一日內幣價跌近一成，暫報1.32美元。HashKey公告指，所有團隊代幣持有者，包括前員工，都受嚴格的代幣管理政策的約束，政策管理代幣的發行、持有和出售，需遵守預先定義的鎖定時間表。辭職不會觸發提前或完全解鎖代幣。

公司表示，HSK總供應量為10億枚代幣，其中3億枚分配給團隊激勵。團隊分配遵循HSK上市後至少3個月的鎖定期，隨後是36個月的線性釋放。

其他報道

德勤入稟控違約 「清盤王」黎嘉恩：任職36年盡心盡力 嚴守僱傭合約

富達：投資者仍觀望內地經濟刺激政策

【久利生專欄】泡泡瑪特出年見200元定70元？

瑞銀：環球有2682名至少10億美元身家富豪 亞太區擁981名冠全球

融創中國11月合同銷售額跌54%至16億人幣 中海外同月賣樓升三成

瑞銀：環球有2682名至少10億美元身家富豪 亞太區擁981名冠全球

貝萊德Navin Saigal：中國10年債息跌穿2厘 已減持鎖定利潤

東亞下調今年本港GDP增長預測至2.6% 料明年樓價回升5%

八合里牛肉火鍋攻港 擬短期內再開兩至三間分店

Nano Labs與HashKey達成合作 將開戶投資虛擬資產

金管局就優化《銀行業條例》建議進行公眾諮詢

東亞銀行委任畢明強為副行政總裁 主管中國業務

置地據報正洽售旗下MCL地產 索價逾8.2億美元

港股跌182點 連跌兩日 美團六連挫 虛幣概念股逆市旺 博雅互動年內漲10倍

新疆棉花協會冀UNIQLO等品牌能對新疆棉給予充分尊重與信任 恢復使用新疆棉

「可疑帳號警示」機制擴展至自動櫃員機交易

3英國、Vodafone合併獲英監管批准 需承諾數十億美元投資