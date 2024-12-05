東風汽車（0489）公布最新銷售數據，11月汽車銷量下跌約18%至17.8萬輛，其中新能源車佔4.4萬輛，按年升近一成；生產總量則跌16%至18.2萬輛，新能源車佔4.88萬輛，按年升22%。
綜合1至11月計，集團累計汽車銷量為170.45萬輛，按年下降約11.1%，新能源車佔35.3萬輛，按年升10.9%。其母公司東風汽車集團期內累計汽車銷量為223.6萬輛，按年增長約2.4%。
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