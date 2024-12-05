匯控國際財富管理及卓越理財業務包括全球私人銀行、資產管理和保險業務。匯控將設有財富管理及卓越理財方案主管，負責跨市場的財富解決方案，以及支援零售產品無擔保貸款、抵押貸款和交易銀行業務等產品團隊。另外，匯控亦增設首席商務總監（Chief Commerical Officer），職位將設於香港，將負責財富管理及卓越理財業務定位、客戶體驗、實體和數碼分銷、聯絡中心、ESG和數據分析工作，即會開始職位的招募流程。

匯控企業及機構理財則會統括批發銀行團隊、產品和服務，包括全球支付解決方案、全球貿易解決方案、市場和證券服務、投資銀行、全球覆蓋以及歐洲和美洲主要地區業務。匯控指，更簡單、更靈活的結構將增強為企業和機構客戶提供國際化解決方案的能力，利用其規模、人才、無與倫比的國際網絡以及在貿易、支付、市場和企業融資方面的市場領先能力。

匯控「東部市場」將稱為「亞洲及中東」，現任亞太區聯席行政總裁廖宜建和羅哲銘（Surendra Rosha）監督。現任匯豐香港行政總裁林慧虹，與恒生（0011）行政總裁施穎茵將繼續現職，而恒生各業務主管將會向施穎茵匯報。匯控公布新任中東業務行政總裁人選，而印度、新加坡、中國內地和阿聯酋行政總裁保持不變。另外，英國匯豐旗下業務主管保持不變。