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美股三大指數齊跌 道指收市跌248點

美國上周初申失業救濟人數升至一個月高位，市場關注周五發布的11月非農就業報告，美股三大指數齊跌。

道瓊斯工業平均指數收跌248點或0.56%，報44765點。標普500指數收跌11點或0.19%，報6075點。納斯達克綜合指數收跌34點，或0.18%，報19700點。納斯達克中國金龍指數收漲0.42%，報6775點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報243.04元，升0.01%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報172.64元，跌0.99%，亞馬遜(美：AMZN)收市報220.55元，升1.09%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報608.93元，跌0.79%，英偉達(美：NVDA)收市報145.06元，跌0.05%，微軟(美：MSFT)收市報442.62元，升1.18%，Tesla (美：TSLA)收市報369.49元，升3.22%。

歐洲股市普遍向上，歐洲STOXX 600指數收漲0.41%，報519點。德國DAX指數收漲0.63%，報20358點；法國CAC 40指數漲0.38%，報7330點；英國富時100指數收漲0.17%，報8349點。

 