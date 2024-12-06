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恒指高開51點 美團高開1% 多點數智首掛跌28%

恒指今早高開51點或0.27%，報19611點，大市成交金額94億元；國指今早高開27點或0.39%，報7041點。恒生科技指數開市報4387點，升0.39%。 

大型科技股普遍向上，阿里巴巴（9988）升0.31%，報82.2元；騰訊（0700）升0.39%，報406.8元；美團（3690）升1.01%，報160.8元；小米（1810）升0.17%，報29.5元；京東（9618）升0.49%，報142.9元；網易（9999）跌0.35%，報141.6元；快手（1024）開市報46.9元，升0.32%；百度（9888）開市報83.85元，無升跌。

SaaS概念股走高，金蝶國際（0268）開市報9.42元，升3.4%；匯量科技（1860）開市報8.6元，升3.49%；微盟集團（2013）開市報1.57元，升1.29%；金山軟件（3888）開市報33.05元，升0.92%。

全球黃金ETF上月流出21億美元，黃金股普遍捱沽，招金礦業（1818）開市報10.6元，跌1.3%；中國黃金國際（2099）開市報37.3元，跌0.8%；山東黃金（1787）開市報13.1元，跌0.76%；紫金礦業（2899）開市報14.92元，升0.54%。

新股開市走勢兩極，重塑能源（2570）今日首掛，開報148.9元，較招股價升1.29%；多點數智（2586）上市報21.7元，較招股價跌28.17%。

 

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