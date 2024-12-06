調查訪問了不同背景的香港居民，探討他們對置業的態度及用途，結果顯示物業仍然是許多香港人的熱門投資選擇，六分一的受訪者考慮在未來五年內置業。參考政府統計處今年年中發表的人口及住戶統計，該數字相當於超過30萬戶。

潛在買家當中，,三分之二為現有業主，其餘三分之一為首次置業人士。考慮購入第二個單位的受訪者中，72%視投資和被動收入為主要誘因。此外，約31%的首次置業受訪者亦表示有意以物業作為投資用途。

調查亦顯示，與首次置業受訪者相比，現有業主對市場持較大信心。62%現有業主計劃在未來兩年內購置新物業，而超過60%的首置人士則會根據個人或家庭需要（如結婚或迎接新成員），在未來兩年或以上決定是否置業。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務零售產品主管麥信翎表示，這項調查旨在了解客戶對樓市的看法，從而協助他們進行財務規劃。調查於今年9 首次減息後及政府宣布放寬樓按措施前進行，結果亦與近期市況一致。11月初宣布的第二輪減息預計亦進一步刺激樓市。

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