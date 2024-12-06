市場憧憬下周召開的中央經濟工作會議會有經濟刺激措施出台，A股及港股半日向上，恒指半日升270點或1.39%，報19831點，大市成交金額861億元；國指升109點或1.56%，報7123點。恒生科技指數收報4444點，升1.7%。