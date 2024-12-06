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憧憬內地推經濟刺激措施 恒指半日升270點 藥明系亮眼 新股多點數智跌44%

市場憧憬下周召開的中央經濟工作會議會有經濟刺激措施出台，A股及港股半日向上，恒指半日升270點或1.39%，報19831點，大市成交金額861億元；國指升109點或1.56%，報7123點。恒生科技指數收報4444點，升1.7%。     

大型科技股普遍向上，阿里巴巴（9988）升1.95%，收報83.55元；騰訊（0700）升1.63%，收報411.8元；美團（3690）升1.76%，收報162元；小米（1810）升0.34%，收報29.55元；百度（9888）收報84.7元，升1.01%；快手（1024）收報47.6元，升1.82%；京東（9618）收報145.8元，升2.53%；網易（9999）收報141.5元，跌0.42%。

醫藥股半日表現強勢，龍頭股藥明康德（2359）收報54.95元，升9.9%，為表現最好藍籌，藥明生物（2269）收報17.76元，升8.03%；藥明合聯（2268）收報29元，升5.26%；中生製藥（1177）升1.23%，收報3.28元。

昨日強勢的蘋果概念股全線回吐，丘鈦（1478）收報6.16元，跌5.08%；高偉電子（1415）收報27.7元，跌0.36%；瑞聲（2018）收報37.05元，跌1.72%；舜宇（2382）收報62.6元，跌2.26%，為表現最差藍籌。

平安好醫生（1833）今日除特別股息9.7元，股價一度急升24%，高見6.68元，收報6.2元，升15.67%。

百勝中國（9987）明年上半年回購3.6億美元股份，收報379.8元，升4.11%。

新股走勢兩極，重塑能源（2570）今日首掛，半日收報147.1元，較招股價147元升0.068%；多點數智（2586）收報17.06元，較招股價30.21元跌43.53%

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