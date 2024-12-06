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陳茂波：香港必須要守好金融安全 防範金融市場潛在波動及衝擊

財政司司長陳茂波出席一個論壇時表示，在不確定的世界大局中，國家持續推進高質量發展，香港必須要守好金融安全，防範金融市場可能出現的波動和衝擊。安全是發展的前提，沒有安全，增長和發展會淪為空談。香港必須用好一國兩制的獨特優勢，繼續加強聯通內外，加速發展。

陳茂波引述國務院港澳辦主任夏寶龍稱，香港不能只靠傳統優勢，必須銳意改革。陳茂波認為，並不表示要放棄所有，而是傳統優勢產業和新興產業兩頭並進，一方面提升競爭力，同時實現經濟結構多元化發展。

陳茂波提到，地緣政治仍然是重要的風險因素，潛在貿易摩擦或干擾全球供應鏈穩定及產業鏈布局，影響全球經濟增長。陳茂波指，不少內地企業將供應鏈和產業鏈布局全球南方和一帶一路國家，過程中需要專業諮詢服務，香港可鼓勵內地企業來港建設高增值供應鏈管理中心、國際或區域地區總部、財資中心等。

陳茂波又指，北部都會區是香港的新增長空間，支持發展創科、物流和高增值配套產業等。北都將採用多元土地開發模式，包括片區開發，由發展商統籌發展大面積用地，這種政商合作模式將讓企業更全面、深入和靈活參與北都建設，讓基建、交通、社區建設和產業發展相互配合，加快提升經濟發展動能。

 

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