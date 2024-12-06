惠譽評級公布，已將大連萬達商業管理集團（萬達商管），以及萬達商管唯一全資境外融資平台萬達商業地產香港（萬達香港）的長期外幣發行人違約評級，自「CC」下調至「C」，僅高於限制性違約的「RD」高一級。惠譽同時將萬達香港擔保、萬達商管子公司所發行美元債券的評級自「CC」下調至「C」，該債券的回收率評級自「RR4」下調至「RR5」，為第二低評級，代表債券違約情況下的回收預期低於平均，惠譽已將所有評級移出負面觀察名單。
惠譽指，此次評級下調是基於萬達商管公布，已就2025年1月20日到期的4億美元債券徵求佔未償本金總額96.32%的合資格債券持有人的同意，以修訂債券條款，並豁免潛在違約事件。相關修訂將於2024年12月20日前後執行。惠譽認為，對債券條款的擬議修訂符合惠譽《企業評級標準》列載的不良債務交換定義。
在考慮債務重組是否應被歸類為不良債務交換時，惠譽同時適用如下兩個標準，包括與現有合同條款相比，重組後條款大幅寬鬆，以及重組具有幫助發行人避免最終違約之目的。惠譽認為，萬達商管發起同意徵集是其避免違約的重要一環。萬達商管在公告中表示，若同意徵求未能成功完成，則可能無法在原到期日支付美元債券的本金和應計利息，這將觸發該公司其他債務下的交叉違約條款。另外，萬達商管債券條款的擬議修訂包括延展債券到期日和部分贖回債券本金，與初始條款相比，擬議修訂條款大幅寬鬆。
惠譽又指，若同意徵求完成或萬達商管未能履行任何債務責任，則惠譽將下調萬達商管和萬達香港的發行人違約評級至「RD」（限制性違約）。惠譽將在同意徵求完成後重新評估萬達商管的資本結構和現金流，以確定萬達商管和萬達香港的發行人違約評級。
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