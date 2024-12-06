惠譽指，此次評級下調是基於萬達商管公布，已就2025年1月20日到期的4億美元債券徵求佔未償本金總額96.32%的合資格債券持有人的同意，以修訂債券條款，並豁免潛在違約事件。相關修訂將於2024年12月20日前後執行。惠譽認為，對債券條款的擬議修訂符合惠譽《企業評級標準》列載的不良債務交換定義。

在考慮債務重組是否應被歸類為不良債務交換時，惠譽同時適用如下兩個標準，包括與現有合同條款相比，重組後條款大幅寬鬆，以及重組具有幫助發行人避免最終違約之目的。惠譽認為，萬達商管發起同意徵集是其避免違約的重要一環。萬達商管在公告中表示，若同意徵求未能成功完成，則可能無法在原到期日支付美元債券的本金和應計利息，這將觸發該公司其他債務下的交叉違約條款。另外，萬達商管債券條款的擬議修訂包括延展債券到期日和部分贖回債券本金，與初始條款相比，擬議修訂條款大幅寬鬆。

惠譽又指，若同意徵求完成或萬達商管未能履行任何債務責任，則惠譽將下調萬達商管和萬達香港的發行人違約評級至「RD」（限制性違約）。惠譽將在同意徵求完成後重新評估萬達商管的資本結構和現金流，以確定萬達商管和萬達香港的發行人違約評級。

其他報道

基建零售債丨今日下午2時截止認購 保證息率不少於3.5厘

據報字節跳動以8位數年薪挖走阿里通義大模型技術負責人

陳茂波：香港必須要守好金融安全 防範金融市場潛在波動及衝擊

【有片：埋身擊】特朗普過往對油組有微言 紐約期油僅反彈無上升

請人難︱港鐵單身員工下月起可與一親友同享免費乘車優惠

憧憬內地推經濟刺激措施 恒指半日升270點 藥明系亮眼 新股多點數智跌44%

華爾街投行預計比特幣明年底升至20萬美元 未來十年或取代黃金

A股創業板指半日轉升2.5% 上證指重上3400關

港元拆息普遍向下 一個月HIBOR連跌2日

平安好醫生飈逾24% 見逾一年高 今除淨特別息9.7元

調查：逾30萬戶港人考慮在未來五年內置業

金管局與沙特央行昨再舉行雙邊會議 加強兩地金融服務領域合作

調查：今年全球智能手機出貨量升6%至12.2億部 明年步入平台期

特朗普任命David O. Sacks為白宮人工智能和加密貨幣事務負責人

內地A股三大指數個別發展 人行連續第8天淨回籠資金

恒指高開51點 美團高開1% 多點數智首掛跌28%

旭日企業出售工行及建行股份 套現約3.59億元

港股ADR指數升13點 夜期收市跌16點

花旗晉升344名員工為董事總經理 最少六年來人數最多

百勝中國：2025年上半年回購3.6億美元股份

美股三大指數齊跌 道指收市跌248點