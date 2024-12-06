市場憧憬下周召開的中央經濟工作會議會有經濟刺激措施出台，港股午後升勢持續，恒指收市升305點或1.56%，報19865點，終止過去兩日跌勢，大市成交金額1627億元，較上日增加48.85%；國指升122點或1.75%，報7136點。恒生科技指數收報4464點，升2.16%。
恒指本周累升2.28%或442點，本周表現最佳的是藥明康德（2359），累升16.05%，其次為藥明生物（2269）及比亞迪電子（0285），分別升15.6%及13.75%。而表現最差的是翰森製藥（3692），累跌3.94%，其次為美團（3690）及信義光能（0968），分別跌3.73%及3.2%。
藍籌72隻升，8隻下跌，2隻無升跌。大型科技股向上，阿里巴巴（9988）升2.44%，收報83.95元；騰訊（0700）升1.83%，收報412.6元；美團（3690）升2.01%，收報162.4元；小米（1810）升1.53%，收報29.9元；百度（9888）收報84.95元，升1.31%；快手（1024）收報47.6元，升1.82%；京東（9618）升3.09%，收報146.6元；網易（9999）升0.14%，收報142.3元。
匯控（0005）一度創52周高，高見74.7元，收報74.55元，升1.08%，連升9個交易日。
平安好醫生（1833）今日除特別股息9.7元，股價一度急升24%，高見6.68元，收報6.04元，升12.69%。
傳美國考慮對生物安全法案進行修改，生物科技股受追捧，藥明康德（2359）收報54.6元，升9.2%，為表現最好藍籌；藥明生物（2269）升5.47%，收報17.34元；藥明合聯（2268）收報28.75元，升4.36%；中生製藥（1177）升1.23%，收報3.28元。
內地多地發放消費券，餐飲股、運動用品股等消費概念股造好，海底撈（6862）收報16.02元，升3.89%；九毛九（9922）收報3.5元，升4.48%；呷哺呷哺（0520）收報1.13元，升10.78%。運動用品股方面，李寧（2331）收報16.6元，升3.36%；特步國際（1368）收報5.36元，升1.32%；安踏體育（2020）收報79.45元，升3.11%。
另一方面，昨天大幅上漲的蘋果概念股遭遇回調，丘鈦科技（1478）收報6.14元，跌5.39%；高偉電子（1415）收報27.5元，跌1.08%；舜宇（2382）收報62.9元，跌1.8%；瑞聲（2018）收報36.9元，跌2.12%。
新股走勢兩極，重塑能源（2570）今日首掛，收市報147.1元，較招股價147元升0.068%；多點數智（2586）收報13.8元，較招股價30.21元跌54.32%。
其他報道
滬深三大指數連升兩個交易日 滬指收復3400點 全周累升逾2%
【有片：投資王道】王弼：特朗普擬大刀闊斧改革 短期或為金融市場帶來震盪
【有片：埋身擊】特朗普過往對油組有微言 紐約期油僅反彈無上升
憧憬內地推經濟刺激措施 恒指半日升270點 藥明系亮眼 新股多點數智跌44%
華爾街投行預計比特幣明年底升至20萬美元 未來十年或取代黃金