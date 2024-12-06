市場憧憬下周召開的中央經濟工作會議會有經濟刺激措施出台，港股午後升勢持續，恒指收市升305點或1.56%，報19865點，終止過去兩日跌勢，大市成交金額1627億元，較上日增加48.85%；國指升122點或1.75%，報7136點。恒生科技指數收報4464點，升2.16%。