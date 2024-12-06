趙文利表示，12月到明年上半年，美聯儲或尚有50點子至75點子降息空間，但後續降息路徑仍存高度不確定性。特朗普上任後的三個月可能是政策密集出台階段，令港股面臨下行風險。不過中央政府後續其他財政政策正在謀劃中，且財政政策空間不會一次用盡，后續會考慮內外環境變化動態調整，因此不必對後市過於悲觀。

趙文利認爲，12月中央經濟工作會議及明年3月兩會將是重要政策調整窗口。地方化債問題基本解決後，市場短期焦點會放在財政政策落地進展及著力點。中長期來看，行情的持續性及上行空間則取決於增量政策和改革力度及經濟基本面和預期改善的進展。此外他預期中央經濟工作會議依然會將明年GDP增長目標定於5%左右。

板塊投資方面，趙文利建議明年上半年先防禦後進攻，行業配置的順序依次為高息股、受益於財政政策的消費及製造業，以及非銀金融、地產、科技成長股。主題可關注新質生產力、企業出海、設備更新改造、以舊換新，消費復蘇等。

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