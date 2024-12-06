集團在今年11月的招股書披露，有意透過名為南方順豐倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金（順豐基礎設施REIT）的基礎設施不動產投資信託基金在深交所上市，將3個基礎設施項目及其相關資產分拆，包括靠近深圳市寶安區深圳寶安機場的順豐華南物流綜合體項目；位於湖北省武漢市東西湖區的順豐豐泰產業園（武漢）項目；以及位於安徽省合肥市蜀山區的順豐豐泰產業園（合肥）項目。

順豐表示，就建議分拆而言及根據適用的中國法律法規的規定，一項資產支持專項計劃（ABS）將由南方資本管理有限公司設立，以將項目公司及該等項目證券化為相關資產，順豐基礎設施REIT將通過認購ABS將發行的證券而收購ABS的全部權益。ABS其後將收購一間特殊目的公司的100%股權，而持有該等項目的項目公司的100%股權將轉移至該特殊目的公司。順豐基礎設施REIT隨後將在深交所上市，其基金份額將由其投資者認購。

順豐董事會認為建議分拆及豁免屬公平合理，並符合集團及股東整體利益，董事會已決議不會根據建議分拆向股東提供保證配額。

其他報道

香港快運：東南亞航線擴展至10個 今年首10個月航班量增逾五成

金管局：信銀國際違反打擊洗錢條例 罰款400萬元

建銀國際：明年恒指波動區間介於18000至23000點

舜宇光學上月手機攝像模組出貨量跌28%

恒指升305點 終止兩連跌 本周累升442點 藥明康德升9.2%冠藍籌 匯控九連揚

馬斯克：若不解決國債急升問題 就沒有錢做任何事情

港華智慧能源發「類 REITs」 投資屋頂光伏發電及儲能電站

滬深三大指數連升兩個交易日 滬指收復3400點 全周累升逾2%

【有片：投資王道】王弼：特朗普擬大刀闊斧改革 短期或為金融市場帶來震盪

惠譽下調萬達商管信用評級至「C」 與限制性違約僅差一級

基建零售債丨今日下午2時截止認購 保證息率不少於3.5厘

據報字節跳動以8位數年薪挖走阿里通義大模型技術負責人

陳茂波：香港必須要守好金融安全 防範金融市場潛在波動及衝擊

【有片：埋身擊】特朗普過往對油組有微言 紐約期油僅反彈無上升

請人難︱港鐵單身員工下月起可與一親友同享免費乘車優惠

憧憬內地推經濟刺激措施 恒指半日升270點 藥明系亮眼 新股多點數智跌44%

華爾街投行預計比特幣明年底升至20萬美元 未來十年或取代黃金

A股創業板指半日轉升2.5% 上證指重上3400關

港元拆息普遍向下 一個月HIBOR連跌2日

平安好醫生飈逾24% 見逾一年高 今除淨特別息9.7元

調查：逾30萬戶港人考慮在未來五年內置業