政府發言人表示，有關是次基礎建設零售債券認購反應，認為市民會根據其自身的投資目標，並考慮當前市場環境，對不同的投資選項包括零售債券作出相應的投資決定。綜合市場反映，最近整體股票市場的活動如新股上市相對活躍，同時，市場對於未來減息預期有所轉變，普遍認為減息步伐或有所減緩，都對投資決定有所影響。

今次發行額為200億元，原本可視乎認購反應可上調至250億元，利率與本地通脹掛鈎，保證息率為3.5厘，每半年派息一次，入場費1萬元。基建零售債可在二手市場買賣，將於12月17日發行，18日在港交所上市。連同早前政府發行的銀債，政府今年將可透過零售債券從市民集資728億元，較原本最多達800億元為少。

政府發言人又指政府發行基礎建設零售債券旨在為市民提供穩健、具穩定回報的投資選項，同時讓市民參與推動基建項目發展。「我們認為是次發行已達到以上的政策目的。」

政府12月初以投標方式所發的基建機構債券投標金額是發行額的約3至4.5倍。整體而言，政府債券仍受市場歡迎，反映投資者肯定本地綠色、基建、及債券市場發展，以及他們對香港長遠發展的信心。