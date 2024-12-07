美國11月失業率上升，聯儲局本月減息預期再升溫，美股周五個別發展，道指高開58點後升幅曾擴大至158點，高見44923點，不過高位回落169點，收市跌123點或0.28%，報44642點。標指和納指同創即市和收市新高，標指最多0.41%至6099點，收市升0.25%，報6090點；納指最多升0.82%至19863點，收升0.81%，報19859點。反映中概股表現的金龍指數反彈0.98%至6841點。