美國11月失業率上升，聯儲局本月減息預期再升溫，美股周五個別發展，道指高開58點後升幅曾擴大至158點，高見44923點，不過高位回落169點，收市跌123點或0.28%，報44642點。標指和納指同創即市和收市新高，標指最多0.41%至6099點，收市升0.25%，報6090點；納指最多升0.82%至19863點，收升0.81%，報19859點。反映中概股表現的金龍指數反彈0.98%至6841點。
科網股表現強勢，特斯拉（美：TSLA）收市升5.3%至389.22美元；Meta（美：META）亦升2.4%，亞馬遜（美：AMZN）為表現最強道指成份股，收市升2.9%至277.03美元。運動品牌Lululemon（美：LULU）業績勝預期，股價升15.9%，收市報399.6美元；內衣品牌Victoria's Secret（美：VSCO）亦調高業績展望，收市升11.6%至48.02美元。
一周累計，道指跌0.6%，標指升0.96%，納指表現最強，累升3.3%，標指與納指連升第3周。
歐洲股市個別發展，法國CAC指數升1.31%，德股升0.13%，英股則跌0.49%。
港股方面，恒指夜期周五收報19821點，跌112點，較恒指收市低水45點。港股ADR比例指數收市報19761點，跌105點。