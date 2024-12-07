今次私有化需於法院會議上獲75%獨立股東贊成，反對佔比不多於10%，同時親身或委任出席法院會議的計劃股東不少於75%；其後在股東大會上表決，並以不少於75%的大多數票通過特別決議案。

利福中國表示，對股東而言，在充滿挑戰和不明朗的市場條件，加上股份交易流動性較低的情況，私有化為股東提供溢價變現股份的機會。集團又指，中國經濟一直面臨各種挑戰，雖然政府已宣布多項穩定經濟、刺激國內消費的措施，但實施和效果仍存，不確定因素。此外，中國消費者的消費決策變得更審慎，整體消費信心可能需要更多時間改善，預計中短期內中國零售業仍然充滿競爭和挑戰。

集團又指，由於股份交易流動性相對較低以及股份交易價格呈下降趨勢，而集團上市以來並未進行任何股權集資活動，無法有效利用上市平台作為業務和未來成長的資金來源。因此，今次私有化預計將令要約人劉鑾鴻一方可著眼於長遠成長和利益制定戰略決策，而不受公司作為一家上市公司引致的市場預期、股價波動和合規要求的壓力。