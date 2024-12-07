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新華社：未來內地貨幣政策將繼續加大逆周期調控力度

新華社發表評述文章，表示引述業內專家表示，當前經濟運行仍面臨困難和挑戰，外部不確定性也在上升，需要貨幣政策持續發力，暢通實體經濟血脈，未來一段時期內地仍然將堅持支持性的貨幣政策立場。未來的貨幣政策將繼續加大逆周期調控力度，不斷提升支持實體經濟的精準性、有效性，為經濟穩定增長、結構優化調整創造良好的貨幣金融環境。

文章指，面臨內外部複雜形勢，作為兩大宏觀調控手段之一，內地貨幣政策任務艱巨，平衡短期和長期、穩增長和防風險、內部均衡和外部均衡一直是貨幣政策的重要考量。

新華社指，今年9月以來，針對有效需求不足、社會預期偏弱等經濟運行出現的新情況新問題，金融管理部門推出了一攬子支持經濟穩定增長的政策，不僅有降準等總量型工具、降息等價格型工具，還推出了不少新工具，不少直面當前經濟運行中的一些突出矛盾和挑戰，比如針對房地產市場和資本市場，優化調整多項房地產金融政策，創設支持資本市場穩定發展的兩項工具。人行政策並非急就章，也不是進行簡單的政策刺激的短期行為。新增政策有短期擴需求的方案，同時還有推動改革和結構調整的方案。

對於未來如何讓貨幣政策更好促進穩增長，文章指人行已經釋放出鮮明信號，包括在目標方面，把促進物價合理回升作為重要考量，更加注重發揮利率等價格型調控工具的作用；執行機制上，會持續豐富貨幣政策工具箱，發揮好結構性貨幣政策工具作用，在公開市場操作中逐步增加國債買賣；傳導機制方面，要不斷提高貨幣政策的透明度，提升金融機構的自主理性定價能力，增強與財政、產業、監管等政策取向的一致性，進一步提升貨幣政策的傳導效率。