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恒指低開133點 藥明系逆市走高 藥明生物飈13% 利福中國復牌高開27%

恒指今早低開133點或0.68%，報19732點，大市成交金額132億元；國指今早低開48點或0.69%，報7087點。恒生科技指數開市報4429點，跌0.8%。 

大型科技股普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌1.43%，報82.75元；騰訊（0700）跌1.55%，報406.2元；美團（3690）跌2.09%，報159元；小米（1810）升0.17%，報29.95元；京東（9618）跌1.02%，報145.1元；網易（9999）跌0.07%，報142.2元；百度（9888）開市報84.2元，跌0.88%；快手（1024）開市報46.9元，跌1.47%。

美國NDAA最新版本顯示生物安全法案未被列入其中，CRO概念股強勢，藥明系開市走高，藥明生物（2269）開市報19.6元，升13.03%；藥明康德（2359）開市報61元，升11.72%；藥明巨諾（2126）開市報1.35元，升2.27%；藥明合聯（2268）開市報30.25元，升5.22%。

利福中國（2136）獲大股東溢價22%提私有化，該股今早復牌，開市報0.95元，升26.67%。

中國建材（3323）擬回購約8.42億股H股，開市報3.8元，升8.57%。

 

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