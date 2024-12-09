11月份，食品菸酒類價格較去年同期上漲0.9%，影響CPI上漲約0.26個百分點。食品中，鮮菜價格上漲10.0%，影響CPI上漲約0.20個百分點；畜肉類價格上漲2.4%，影響CPI上漲約0.07個百分點，其中豬肉價格上漲13.7%，影響CPI上漲約0.17個百分點；水產品價格上漲1.8%，影響CPI上漲約0.03個百分點；糧食價格下降1.1%，影響CPI下降約0.02個百分點；鮮果價格下降0.3%，影響CPI下降約0.01個百分點。

其他七大類價格年比四漲三降。其中，其他用品及服務、衣著價格分別上漲5.2%及1.1%，醫療保健、教育文化娛樂價格分別上漲1.1%及1.0%；交通通訊、生活用品及服務、居住價格分別下降3.6%、0.3%及0.1%。

11月PPI跌2.5%

11月份，全國工業生產者出廠價格（PPI）年減2.5%，降幅少於預期，比上月收窄0.4個百分點，較上月下降0.1%轉為上漲0.1%。

工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降2.9%，影響工業生產者出廠價格總水準下降約2.12個百分點。其中，採掘工業價格下降4.9%，原物料工業價格下降2.9%，加工工業價格下降2.7%。生活資料價格下降1.4%，影響工業生產者出廠價格總水準下降約0.36個百分點。其中，食品價格下降1.5%，衣著價格下降0.3%，一般日用品價格上漲0.2%，耐用消費品價格下降2.7%。

工業生產者購買價格中，黑色金屬材料類價格下降7.1%，燃料動力類價格下降6.5%，化工原料類價格下降5.0%，農副產品類價格下降3.8%，建築材料及非金屬類價格下降2.7 %，紡織原料類價格下降1.7%；有色金屬材料及電線類價格上漲11.0%。

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