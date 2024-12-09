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海昌海洋公園北京項目招標 料2027年開業

文旅股海昌海洋公園（2255）公布，旗下的北京海昌海洋公園項目啟動總包招標，標誌著項目開發即將進入實質性建設階段，項目選址毗鄰北京通州區的北京環球影城，計劃佔地總面積約15萬平方米，預計於2027年開業。項目於今年9月30日獲得北京城市副中心管理委員會關於建設用地的批准。              

據新聞稿指，北京海昌海洋公園將由北京通州城市建設運行集團有限公司、海昌海洋公園控股有限公司攜手打造。北京海昌海洋公園項目也是海昌海洋公園與Legacy Entertainment繼上海海昌海洋公園合作後的第二次合作。

根據規劃，該項目以打造「未來海洋館」為願景，項目設計融合環境設計、遊客體驗和動物養殖的所有最新趨勢。

據新聞稿，值行業復蘇之際，北京海昌海洋公園項目啟動總包招標，旨在把握未來行業機遇。建成後的北京海昌海洋公園，將成為北京市副中心首個國際級大型海洋文旅項目，也是北京市2000年以後唯一一個新建的大型海洋主題公園，將於區域內的北京環球影城形成聯動效應，共同推動北京通州文化旅遊區的整體升級，在吸引大量遊客的同時，為遊客創造無與倫比的海洋主題娛樂體驗。

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